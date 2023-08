Il Comune ci riprova, ’Gessi’ di nuovo all’asta

Edificio ex Gessi, il Comune ci riprova ad alienarlo. La prima asta pubblica andò deserta in aprile. L’immobile è stato al centro di una lunga controversia legale risoltasi a sfavore del Comune. Nel 2009 la società ’Al Monte’, che lo aveva avuto in concessione dal Comune, dovette chiudere il ristorante ’I Gessi’ aperto cinque anni prima in seguito alla ristrutturazione dell’immobile, in posizione panoramica sotto la basilica del Monte.

La chiusura avvenne perché il Comune non aveva rilasciato l’agibilità senza la quale il ristorante non avrebbe potuto aprire l’autorizzazione della veranda, che scadeva dopo cinque anni e non avrebbe potuto essere rinnovata, pur essendo l’immobile in concessione per 25 anni. Scaturì una controversia legale e il Comune venne condannato a rifondere 1,2 milioni alla controparte. Con le spese legali si arrivò a 1,4 milioni di soldi pubblici.

L’immobile figura tra i beni non rispondenti alle finalità istituzionali del Comune e con i proventi realiziamo interventi e manutenzioni dedifici pubblici, specie alloggi di edilizia popolare.

L’asta pubblica si terrà il 4 ottobre. Il fabbricato in via del Monte ha un prezzo d’asta di 637mila euro, tremila in meno, quindi sostanzialmente invariato, rispetto ai quella di aprile. Può avere destinazione anche residenziale.

Altri tre lotti comunali andranno all’asta in quella data: fabbricato San Lazzaro a Case Castagnoli in via Emilia Levante, prezzo a base d’asta di 182 mila euro, fabbricato Burili, in località Bagnile via Delcane, casa di campagna completamente da ristrutturare con possibilità di ampio parco, prezzo a base d’asta 98 mila euro; lotto Diegaro 4 in via Emilia Ponente occupato da assegnatario in virtù di contratto di affitto con scadenza al 10 novembre. Prezzo a base d’asta 234mila euro.

Il plico della documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesena, nel rispetto delle forme e modalità previste dal bando, entro e non entro le ore 13 del 4 ottobre 2023. La data di apertura delle offerte e dello svolgimento dell’asta è stabilita per il giorno 5 ottobre alle 11.