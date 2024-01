Il Comune incontra il volontariato: "Cuore pulsante della comunità"

Una lodevole iniziativa quella portata avanti dal Comune di Sarsina. Giovedì sera, 18 gennaio 2024, l’Amministrazione plautina ha incontrato le Associazioni di Volontariato del proprio territorio.

Sottolinea, a proposito, l’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Enrico Cangini: "Abbiamo incontrato tutte le Associazioni di volontariato, vero cuore pulsante della nostra comunità, per definire assieme ed iniziare a lavorare ad un calendario unico degli eventi".

"È stata una serata costruttiva e di confronto franco tra tutti – aggiunge il primo cittadino – con il primario obiettivo di rendere sempre più bello ed accogliente il nostro Comune".

"Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi – conclude –. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale".