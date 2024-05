Il danzatore Vittorio Pagani e il suo ’Hardcuore’ al Petrella

La consueta prova aperta alla città, al termine del percorso di residenza creativa a Longiano, vede domani alle 21, sul palco del teatro Petrella, Vittorio Pagani, performer e coreografo con il suo nuovo lavoro Hardcuore, nell’ambito del progetto ’Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi’, condiviso con L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, Centro di Residenza Emilia-Romagna che aderisce alla rete E’ BAL – palcoscenici per la danza contemporanea. Ventiquattro anni e una carriera internazionale all’attivo, Pagani propone con questo lavoro permeato dal rosso delle luci, un racconto di vita: "Due personaggi, seduti sull’orlo della fine, osservano gli ultimi bagliori di un mondo alla deriva. Come si cammina su un terreno che trema? Cosa salvare quando il futuro è incerto? Una performance che celebra tutti gli esseri gentili che lottano per rimanere tali". Lo spazio teatrale diviene così un luogo intimo, tra contenuti digitali, suoni e memorie. Al termine della performance si svolgerà l’incontro "Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi": dialoghi ravvicinati con artisti e spettatori a cura di Francesca Giuliani.

r.c.