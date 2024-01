Il dialetto si prende la scena in compagnia della Romagna

"Se non ‘vivi’ in dialetto, il dialetto non lo parli. Per questo l’idioma legato alle tradizioni della nostra terra nella quotidianità andrà a morire, un po’ come è successo col latino. Però come col latino, resteranno persone che continueranno studiarlo, ad approfondirlo e a occuparsi della sua tradizione. Perché ci sono espressioni che se le traduci in italiano perdono tutto il loro fascino evocativo, e non è gusto. Il dialetto è cultura. In Italia esistono 99 dialetti, alcuni sono fortissimamente radicati nei territori, altri, come il nostro che proviene dalla vita in campagna del passato, stanno perdendo i canali attraverso i quali essere tramandati. Anche se per fortuna c’è ancora chi li apprezza e si impegna per tutelarli e valorizzarli". Lo ha detto ieri mattina Leonardo Belli presentando i cicli di incontri e approfondimenti culturali dedicati proprio al dialetto, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche l’assessore alla cultura Carlo Verona e Paolo Zanfini, direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana, che ospiterà gli appuntamenti. Si tratta della ormai radicata rassegna ‘In compagnia della Romagna’, giunta all’ottava edizione e dedicata al dialetto romagnolo (frutto della collaborazione tra l’associazione ‘Te ad chi sit e fiol’, presieduta appunto da Leonardo Belli, e l’Istituto ‘Friedrich Schürr’) e del ciclo di incontri ‘I sabati in Compagnia della Romagna periodica’. Dopo l’apprezzamento raccolto nella prima parte della rassegna, andata in scena dal 28 ottobre 2023 al 7 gennaio, ‘In compagnia della Romagna’ proporrà un nuovo evento domenica 18 febbraio, dalle 17 alle 19, con Mario Amici, Franco Sbrighi e Franco Casadei. Il secondo appuntamento sarà invece domenica 17 marzo, alla stessa ora, con Duilio Farnedi e Marco Magalotti. Ma non è tutto: approfondimenti sui temi del dialetto e degli artisti, poeti e scrittori della Romagna saranno anche al centro della nuova rassegna ‘I Sabati in Compagnia della Romagna periodica’, che si svolgerà sempre alla Malatestiana. Il primo incontro, in programma sabato 27 gennaio, sarà dedicato a ‘Il parlar Franco" con Ennio Grassi; il secondo appuntamento è previsto per sabato 3 febbraio con ‘La Ludla’ con Carla Fabbri, il terzo sarà il 2 marzo con ‘Confini’ con Paolo Turroni e il finale sarà invece dedicato a ‘L’Ortica’, il 27 aprile, con Claudia Bartolotti. Anche in questo caso tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito, dalle 17.