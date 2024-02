Il dolore degli amici. Fiori e biglietti per Federico: "Resterai sempre con noi"

Federico sorride, a cavallo della moto, con la tuta da centauro, il casco sottobraccio e la meraviglia di una vallata immersa nel verde tutto intorno a lui. Magari è lì che è ora, con lo stesso sorriso della foto appesa sulla colonna davanti all’ingresso principale dell’Itt Blaise Pascal. Una foto e un sorriso però non sono la stessa cosa. Ieri mattina Federico Para non è entrato a scuola coi suoi 16 anni e insieme a tutti gli amici coi quali condivideva il percorso didattico dietro ai banchi della terza L. Non lo farà più, perché sabato pomeriggio la sua vita si è spenta in seguito a un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che corre a fianco dell’E45, allungandosi verso l’alta vallata del Savio. Nel tratto compreso tra le frazioni cesenati di San Carlo e Borello, Federico, che in compagnia di un gruppo di amici si stava concedendo un giro in moto, ha perso il controllo del suo mezzo e non è riuscito a evitare la caduta.

Ieri al ‘Pascal’ non era un giorno come gli altri. Ora in terza L nessun giorno sarà più come gli altri. Niente risate a precedere il suono della prima campanella, niente euforia tardo adolescenziale. Solo silenzio e commozione, quelli di una scuola che piange la scomparsa di un ragazzo troppo giovane per essere già arrivato al momento degli addii. Per ricordare Federico, i rappresentati di istituto hanno deciso di collocare un banco, il suo banco, davanti all’ingresso dello storico edificio scolastico che si affaccia sul cavalcavia Kennedy, sul quale chi voleva poteva lasciare un messaggio o un qualunque ricordo. E la risposta è stata immediata, con tanti alunni che fin da subito hanno posato mazzi di fiori, candele, foto e lettere dedicate al loro amico. L’abbraccio più forte è arrivato dai compagni di classe della terza L, la sezione frequentata dalla giovanissima vittima della strada. In suo onore è stato organizzato anche un momento di raccoglimento, che si è svolto in maniera indipendente all’interno di tutte le classi dell’istituto, con studentesse e studenti che hanno voluto rendere omaggio alla memoria dell’amico che li ha lasciati.

"Federico è uno studente amatissimo – lo hanno ricordato i docenti della terza L -, a suo agio in ogni situazione, con gli adulti e con i coetanei. Simpatico, con la battuta sempre pronta a sdrammatizzare tensioni o avvicinare qualcuno in difficoltà. Generoso di sé, del suo tempo e delle sue cose, intraprendente e sensibile. Appassionato della scuola e della sua moto, col sorriso nello sguardo e una risata contagiosa, un ragazzo capace di attrarre gli altri e disposto a mettersi in gioco. Solare e sempre allegro, tenace e determinato nel superare le difficoltà, genuino, trasparente, entusiasta, che non si risparmia nell’aiutare e non si vergogna di chiedere aiuto. La sua presenza positiva rimarrà in terza L sempre".

Ieri sera tantissime persone si sono riunite nella chiesa di San Rocco per partecipare a un rosario recitato in sua memoria. Il funerale è stato fissato domani alle 14.30 nella chiesa di San Rocco. Le donazioni che verranno raccolte saranno devolute ad Assocuore.

re.ce.