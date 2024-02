Il Duo Bucolico stasera con i piedi nella sabbia

Questa sera alle 21.30 presso il locale "Falegnameria" in piazza Malatestiana a Longiano concerto di Daniele Maggioli già più volte ospite con il Duo Bucolico. Presenterà ’I piedi nella sabbia’ il nuovo disco, in uscita il 19 maggio per l’etichetta TSCK Records. Un album che parte dalla memoria dell’artista per costruire un’atmosfera quasi onirica in cui passato e presente si confondono. Richiesta la prenotazione. Ingresso libero. Possibilità di cenare prima e durante il live. Info e prenotazioni tel. 0547665676, cell. 3485707646.