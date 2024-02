Il Gambettola trionfa. Longobardi decisivo

Non è stato facile per il Gambettola portare a casa la partita di mercoledì sera allo stadio Capanni, contro una Savignanese molto combattiva e dinamica che, tuttavia, per due volte è stata respinta dai pali.

Al 20’ il destro di Pagliarani centra il palo alla sinistra di Golinucci, nove minuti dopo cross perfetto di Vukaj per la testa di Longobardi, che insacca e sblocca il match. Nella ripresa il Gambettola controlla e la Savignanese cerca senza sosta il pareggio, nel recupero da due passi Amaducci di testa cerca di superare Golinucci, ma la palla sbatte contro la traversa.

Il Gambettola con questa rete batte la Savignanese e si insedia al quarto posto, arrivando a quota undici centri in campionato, mentre i gialloblù di casa restano penultimi.

Il tabellino

Savignanese 0 Gambettola 1

SAVIGNANESE: Amatori, Di Gilio (31’ st F. Mazzarini), Zoffoli, A. Mazzarini, Carrettucci, Mazzavillani, Masciullo, Ariyo, Rizzitelli (43’ st Possenti), Vitalino (30’ st Nicolini), Pagliarani (36’ st Amaducci). All.: Montanari.

GAMBETTOLA: Golinucci, Marconi (10’ st Difino), Rossi, Mari, Mengucci, Gadda (22’ st Franchini), Vukaj, Turci, Farabegoli (27’ st Aloisi), Longobardi (44’ st Falchero), Protino (27’ st Mancini). All.: Bernacci.

Rete: Longobardi al 29’ pt.

Arbitro: Arienti di Cesena.

Roberto Daltri