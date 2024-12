Il Gambettola va in finale di Coppa

Per il secondo anno consecutivo il Gambettola arriva alla finale regionale di Coppa Italia Eccellenza. Mercoledì sera al ’Comunale’, la squadra allenata da Marco Bernacci ha battuto con un secco 3-0 la Vis Novafeltria; le reti sono state segnate da Mancini al 26’, Giacomo Bernacci al 42’ e infine da Zavatta al 61’. In finale il Gambettola affronterà il Nibbiano e Valtidone che nell’altra semifinale si è imposto per 2-0 sulla Vianese. La finale sarà disputata in campo neutro che sarà scelto nei prossimi giorni, mentre per quanto riguarda la data, questa è già nota: si tratta di sabato primo febbraio. Il Nibbiano e Valtidone, società della provincia di Piacenza, milita nel girone A di Eccellenza, nel quale al momento si trova in quarta posizione.

Tornando al Gambettola, la semifinale ha visto il ritorno di Lucio Peluso dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per alcune settimane. La società ha anche comunicato di avere ingaggiato l’attaccante Khadimou Ndiaye che ha iniziato la stagione con la maglia del Faenza con la quale ha segnato un gol in campionato su calcio di rigore. Ndiaye, attaccante dotato di una notevole stazza fisica, potrebbe esordire già domenica quando il Gambettola andrà ad affrontare la capolista Tropical Coriano, incontro che dovrebbe essere disputato allo stadio ’Calbi’ di Cattolica.

Roberto Daltri