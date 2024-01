Il Giorno della Memoria. Le iniziative in programma

Anche quest’anno varie e coinvolgenti iniziative ricorderanno a Bagno di Romagna e San Piero il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto. Le iniziative prenderanno il via domani, quando i ragazzi della scuola media Manara Valgimigli assisteranno al film "L’Ultima volta che siamo stati bambini" a Teatro Garibaldi di S.Piero, mentre i ragazzi del Liceo scientifico "Righi" di Bagno tratteranno il tema a scuola con vari incontri di cittadinanza attiva. Sempre domani alle 20,30 a Teatro Garibaldi, è in programma la proiezione, gratuita aperta alla cittadinanza, del film "L’ultima volta che siamo stati bambini" di e con Claudio Bisio.

Domenica 28 e lunedì 29 gennaio, a Teatro Garibaldi, alle 20,45, andrà in scena "Una piccola storia di guerra e di speranza" (spettacolo a offerta libera), a cura di Milena Crociani e dalle ragazze della Compagnia Teatro di Latta di S.Piero. "Ripercorrere quel dolore significa rendere onore alle vittime della Shoah, ma soprattutto ricordare e affermare con convinzione che ciò che è stato non si può tacere, non si può ignorare e tantomeno dimenticare – dicono Marco Baccini, sindaco di Bagno, e Enrica Lazzari, assessora alla Cultura –. La testimonianza deve diventare un’azione concreta, giorno dopo giorno in difesa delle vittime dell’intolleranza attraverso la tutela di ogni forma di discriminazione e di violenza".

gi.mo.