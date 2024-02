Il girone di ritorno entra nel vivo. Si comincia contro il Capannori

L’Elettromeccanica Angelini Cesena torna in campo: oggi alle 17.30 al MiniPalazzetto comincerà il girone di ritorno in serie B1 femminile, ospiti le bianconere di Capannori. Benazzi e compagne sono seconde in classifica con 28 punti, mentre le toscane figurano penultime con 8 punti. L’obiettivo per le romagnole è replicare la vittoria dell’andata e difendere la posizione in classifica dall’inseguitrice Jesi. "Abbiamo una gran voglia di tornare a giocare – commenta Cecilia Morolli (foto) – sarà una sfida combattuta, ma giochiamo in casa nostra, con il nostro pubblico a sostenerci: siamo pronte a riprendere da dove eravamo rimaste".