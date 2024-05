Il Judo Club festeggia i 60 anni di attività

Il Judo Club Cesena 1964, una delle prime scuole di judo fondate in Romagna, il 2 giugno festeggerà i sessant’anni di attività con una grande festa che coinvolgerà tutti gli allievi.

"Sarà un’ occasione per condividere la progressione tecnica e didattica che contribuisce a formare la personalità e la socialità dei bambini e dei ragazzi che frequentano i nostri corsi – commenta il presidente Luca Comandini - , accompagnandoli nell‘avventura della giovinezza per diventare grandi insieme. Durante questo evento, i nostri insegnanti consegneranno agli allievi i diplomi di graduazione e le nuove cinture".

La storia del Judo Club Cesena 1964 è iniziata grazie al maestro Costantino Altana, che aprì il primo dojo di judo a Cesena, con l’ambizione di divulgare l’insegnamento di questa nobile arte. Negli anni sono stati numerosi gli allievi che hanno partecipato agli allenamenti e che hanno conseguito l’importante grado di cintura nera grazie alla passione per la disciplina che gli insegnanti succedutisi nel tempo hanno saputo trasmettere.

"Attualmente – prosegue Comandini - il nostro direttore tecnico è il maestro Roberto Urbini, mentre la gestione amministrativa dei corsi è affidata al maestro Filippo Tamburello. Il Judo Club Cesena 1964 si avvale però anche della collaborazione e della consulenza di maestri di alto livello come Maurizio Velastri della Commissione regionale Emilia Romagna. Non possiamo dimenticare il valente contributo di insegnanti tecnici come la maestra Yamile Labarsena ex campionessa della Repubblica di Cuba ora cittadina italiana e insegnante riconosciuta dalla Federazione Nazionale Italiana (Fijlkam). Da ultimo ma non ultimo, il nostro sentito ringraziamento va a tutti gli insegnanti tecnici che partecipano con dedizione agli allenamenti: Enrico Tamburello, Andrea Nardi e Luca Savini. Il nostro dojo propone anche corsi di Aikido e di difesa personale con istruttori qualificati".