Il libro del sommelier accompagnato da una degustazione

Verrà presentato domani alle 18,30 presso lo showroom Medri di via Fiorenzuola il libro del sommelier cesenate Gilles Coffi Degboe ’La mia Vitae spiegata a mio figlio’. Si tratta di un’iniziativa organizzata da Slow Food Cesena in collaborazione con l’azienda Medri di Cesena. Nell’occasione, oltre ai racconti dell’autore intorno al mondo del vino, i partecipanti potranno godere di una degustazione dedicata ad alcune eccellenze del territorio romagnolo. Gilles Coffi Degboe in questo libro autobiografico ha scritto soprattutto di Romagna e di territorio. Info e prenotazione (obbligatoria): al 339.7517793 oppure cesena@network.slowfood.it