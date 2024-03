Il M5S esce dall’angolo: "Confronto avviato col Pd"

Si squarcia il silenzio dopo settimane di riflessione per il Movimento Cinque Stelle di Cesena e dopo che i coordinatori regionali e provinciale di Forlì-Cesena mauro Frisoni hanno più volte sollecitato il movimento cesenate ad avviare il confronto con il centrosinistra e le forze progressiste, la linea nazionale avvalorata dal successo alle elezioni regionali in Sardegna.

Dal canto suo il capogruppo Claudio Capponcini, che ha avuto anche un colloquio con il presidente Giuseppe Conte all’assemblea regionale di Faenza, finora è sempre stato critico nei confronti del Pd e del sindaco Enzo Lattuca. Il M5S sarà in lizza alle elezioni, ma ancora non si sa se da solo o alleato, ma il confronto con le forze progressiste è stato avviato

Coordinatore provinciale Mauro Frisoni, il M5S si presenterà alle comunali di Cesena?

" Il M5S si presenterà alle prossime amministrative di Cesena e porterà la sua visione di futuro".

Presenterà una lista con un proprio candidato sindaco o centrosinistra?

"Stiamo lavorando sulla strada che ci porterà alle comunali di giugno 2024. L’analisi, la riflessione e il confronto con le forze progressiste dei territori sono centrali nel nuovo corso politico del M5S e, come abbiamo visto in Sardegna con laffermazioen della nuova presidente regionale, questi confronti possono far nascere progetti comuni forti che incontrano il consenso dei cittadini perché rispondono ai loro bisogni e ad una idea di società inclusiva, sostenibile, attenta alla giustizia sociale. Questo confronto lo stiamo facendo anche a Cesena".

Il consigliere comunale Claudio Capponcini è ancora referente territoriale cesenate o è stato sfiduciato per le sue critiche al Pd?

"Il M5S ha uno statuto e una struttura organizzativa votata dalla base, con dei referenti provinciali e regionali. Il percorso che ci porterà alle elezioni amministrative del giugno 2024 è lungo e ancora tutto da scrivere. In questo senso auspichiamo che, pur nelle differenti e legittime visioni, tutti possano contribuire, collaborare e sostenere questo sforzo".

I coordinatori hanno contattato la base per condividere la scelta relativa alla partecipazione alle comunali?

" La formazione dei gruppi territoriali e il loro contributo e coinvolgimento è fondamentale nella nuova organizzazione politica che ci siamo dati. I rappresentanti si muovono e agiscono in tal senso e ogni decisione é condivisa".

Andrea Alessandrini