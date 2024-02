Il Manuzzi riapre al suo pubblico. Ecco come prendere il biglietto

Riaprono i cancelli dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi dopo il turno a porte chiuse imposto dal giudice sportivo e scontato il 3 febbraio contro la Fermana e, soprattutto, torna a gremirsi la Curva Mare assente. La stessa che, sempre in conseguenza di un provvedimento disciplinare, anche nella partita precedente contro il Pontedera il 20 gennaio. L’entusiasmo dei tifosi bianconeri è certamente alle stelle dopo la prova di forza nel derby di Rimini, martedì si prevede quindi un Manuzzi gremito e scintillante.

La prevendita per il match contro l’Arezzo partita già venerdì, i tagliandi sono disponibili presso i punti vendita del circuito Vivaticket, anche online sul sito vivaticket.it, e nelle sede del Coordinamento Clubs Cesena (orari di domani e martedì: 9-12.30 e 15-19).

Questi i prezzi: Tribuna Vip: € 51,00 (ridotto € 37,00; under 18 € 17,00; under 14 € 14,00).

Tribuna Numerata: € 42,00 (ridotto € 28,00; under 18 € 13,00; under 14 € 11,00).

Distinti superiori: € 22,00 (ridotto € 16,00; under 18 € 11,00; under 14 € 8,00).

Distinti inferiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; under 18 € 10,00; under 14 € 7,00).

Curva Mare: € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00). Curva Ferrovia: (settore ospiti): € 14,00 (under 18 € 8,00; under 14 €.

a.b.