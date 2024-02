"Il momento più difficile è stato quello del Covid. Nessuno era pronto ad affrontare una sfida simile"

Sindaco Gozzoli quali sono stati i momenti più difficili? "Nell’amministrare un Comune ci sono sempre imprevisti ed ostacoli da affrontare; di certo non ci si annoia. Il momento più difficile in assoluto, però è stato la primavera del 2020 quando è scoppiato il covid, sono saltati tutti i programmi che avevamo e nessuno era pronto ad affrontare una sfida di quel tipo. Tutti gli ostacoli comunque mi hanno anche fatto crescere e accumulare tanta esperienza e competenze: questi anni mi hanno veramente formato e potrei dire che oggi sono una persona diversa rispetto a 8 anni fa".

Come scegliere quali richieste ’accontentare’?

"Nei quartieri, una volta che sono stati segnalati dei problemi, si cerca di individuare delle priorità su cui lavorare. L’aspetto più difficile è far capire ai cittadini che non si può intervenire su tutto e inoltre ci sono delle tempistiche precise da rispettare. Il tempo è il fattore più difficile da comunicare alle persone che oggi tendono a pensare che basta mandare una mail e tutto si può risolvere in un batter d’occhio. Ma questo semplicemente non è possibile e così io devo cercare di trasmettere loro che il Comune ascolta le varie esigenze, ma ci vuole tempo. Questo vale per tutto, anche per voi a scuola: ci vuole pazienza oltre che impegno. Mentre oggi, in tutti i settori, c’è la pretesa di fare tutto in fretta".

Gli studenti di III A