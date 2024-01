Il mondo nordic walking abbraccia Cesena. Donazione di 13.000 euro post alluvione

Il cuore del popolo del nordic walking in sostegno alla comunità cesenate. L’alluvione dello scorso maggio ha lasciato profonde cicatrici nel nostro territorio, davanti alle quali in tanti hanno voluto dare un contributo per aiutare la popolazione a rialzarsi. In quest’ottica rientra il progetto ‘Scuola Italiana di Nordic Walking per la Romagna’, che vedrà la sua fase conclusiva sabato 27 gennaio nell’area del convento dei frati cappuccini di Cesena.

Qui infatti una delegazione composta, tra gli altri, dal presidente Claudio Slomp e dalle consigliere Alessandra Magagnin e Mara Fullin, consegnerà due assegni del valore di 6.503 euro l’uno a due realtà locali: gli stessi frati cappuccini, che durante l’emergenza avevano ospitato molti sfollati, fornendo loro vitto, alloggio, conforto e assistenza e l’associazione ‘Messaggio Musicale Federico Mariotti’ di Forlì che in seguito all’epocale ondata di maltempo ha dovuto fare i conti coi danni alla sede e con la perdita di alcuni strumenti. La raccolta di fondi, che dunque ha superato i 13.000 euro, è stata resa possibile anche grazie al supporto di Bper Banca. "Sarà una giornata importante– commenta Fullin – pensata per dimostrare la vicinanza del mondo del nordic walking. La cosa più bella che abbiamo registrato in questi mesi è stata la grande solidarietà arrivata da parte dei tecnici di tutta Italia, che hanno voluto fare la loro parte per aiutare la Romagna. Il risultato è qui: nell’importo degli assegni che consegneremo, ma anche nella presenza fisica di chi trascorrerà il prossimo sabato a Cesena, andando a vedere di persona le zone che in città sono state più colpite".

L’appuntamento è alle 9 davanti al convento dei frati cappuccini da dove partirà, mezz’ora dopo, una camminata di 6 chilometri e 600 metri che passando dalla Rocca Malatestiana scenderà verso il fiume, per arrivare prima in via ex Tiro a Segno e poi, durante il ritorno verso il convento, in via Roversano. A tutti i partecipanti i frati offriranno la colazione e la giornata si concluderà alle 11.30 con la consegna degli assegni.

"Sarà presente una delegazione della Nuova Virtus – chiude Fullin - società cesenate che raccoglie tanti appassionati di nordic walking e anche diverse altre realtà del territorio affiliate alla scuola faranno sentire la loro presenza, dal gruppo di Misano Adriatico a quello di Forlì. Lo spirito è ovviamente quello di promuovere il più possibile la partecipazione alla giornata, in maniera trasversale: tutti sono i benvenuti. Cammineremo per Cesena con le nostre ‘giubbe rosse’ (colore distintivo della Sinw, ndr) per testimoniare, non a parole, che la comunità colpita non era sola a maggio e non lo è nemmeno ora".