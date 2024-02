Il Museo archeologico si presenta

Il Museo archeologico di Cesena dedica una settimana intera alla scoperta del futuro allestimento. Da venerdì 16 a domenica 25 febbraio sono in programma numerosi appuntamenti dedicati agli ultimi scavi effettuati in città, in particolare quelli provenienti dal colle Garampo e il mosaico detto ‘della pantera’ rinvenuto nel 2017 in via Strinati. La settimana sarà introdotta venerdì 16 febbraio alle ore 17,30 da un momento di presentazione istituzionale del sindaco Enzo Lattuca. Sabato 17 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18 il Gruppo Archeologico di Cesena accompagnerà i cesenati nei locali del deposito del San Domenico alla scoperta dei reperti qui conservati. Alle ore 16 nella Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana sarà proiettato un film tra avventura e archeologia.

Domenica 18 dalle ore 16 si terrà il Laboratorio didattico per famiglie sulla ceramica preistorica. Sabato 24 febbraio l’archeologa Romina Pirraglia, della Soprintendenza Archeologia guiderà i cesenati alla scoperta degli ultimi scavi del Colle Garampo, attraverso una passeggiata archeologica. L’appuntamento è previsto alle ore 15 e alle ore 17 presso il Museo Archeologico.