Il Pd mantiene la presa su tutti i comuni già governati

La vittoria elettorale di Nicola Dellapasqua a Savignano sul Rubicone nell’unico ballattoggio della provincia incornicia il risultato positivo generale del centrosinistra nell’ambito cesenate. L’ultimo turno elettorale amministrativo ha visto infatti il trionfo di Enzo Lattuca a Cesena col 65%, un risultato ben al di là delle previsioni, con un centrodestra annichilito. Il centrosinistra ha blindato il suo predominio nei comuni cesenati già governati: tris di Monica Rossi a Mercato Saraceno, primo incarico di Eugenio Battistini a Gambettola (per soli 129 voti), ennesima riconferma di Fabio Molari a Montiano (unico candidato sindaco in lizza!), Moris Guidi neosindaco a San Mauro Mare, Sara Bartolini confermata a Roncofreddo. A Bagno di Romagna continua il successo dei civici di ‘Visione comune’ con Enrico Spighi. Il centrodestra non è riuscito a strappare nuovi comuni agli avversari e si consola con la vittoria a valanga di Silvero Zabberoni, riconfermato sindaco di Borghi sfiorando il 72%.

re.ce.