Il Pd vuole ampliare le coalizioni "Larghe intese per le comunali, porte aperte anche al M5S"

di Andrea Alessandrini

Nicola Dellapasqua, segretario di Federazione del Pdi cesenate, vicesindaco del comune dii Savignano e futuro candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle comunali del 2024, potrebbe – il condizionale è più che d’obbligo – avere come alleato Mauro Frisoni, consigliere comunale a Savignano, che da coordinatore provinciale del M5S ha dichiarato che il movimento guarda con interesse ad alleanze progressiste a sinistra.

Segretario Dellapasqua, come risponde il Pd cesenate alla disponibilità al confronto su un’alleanza progressista espresso dal coordinatore M5S?

"In vista delle amministrative del 9 giugno 2024, il Pd cesenate è aperto al dialogo con tutte le compagini civiche e politiche che si riconoscano in un’idea di società progressista e solidale. Non nego che rispetto alle prossime amministrative abbiamo letto con attenzione ed interesse le dichiarazioni del coordinatore provinciale del M5s Frisoni".

Il M5S è disposto al confronto sul fronte di alleanze progressista. La linea della federazione dem è quella espressa dal sindaco di Cesena, cioè allargare le alleanze a tutti forze di destra esluse?

"La missione del Pd, in questa fase storica, anche a livello locale è di costruire alleanze larghe, tra politica e società civile capace di ingaggiare una battaglia per combattere le disuguaglianze, le ingiustizie e far crescere il nostro territorio, attraverso redistribuzione e innovazione, sul tema della sostenibilità. Le classi medie rischiano di scivolare nella povertà e anche nel nostro territorio si sentono bisognose di protezione sociale. Si deve dialogare sul merito dei progetti e per costruire un centrosinistra largo,dalla difesa della sanità pubblica alle politiche per la sostenibilità ambientale e transizione energetica e alla salvaguardia dei servizi e beni pubblici".

I M5S finora, a Cesena come Savignano, in queste legislature hanno votato contro i bilanci e le scelte principali delle coalizioni capeggiate dal Pd.

"I comuni sono gli enti più vicini alle persone e le compagini in cui si presenterà il Pd dovranno essere coese e risolute mirando alla governabilità. Costruire minotauri non serve a nessuno. Bisogna governare non litigare".

Elly Schlein spinge per alleanze nei ocmuni col M5S?

"I territori hanno autonomia decisionale"