Il peschereccio Socrate I cerca un marinaio. Oggi termine ultimo

Un’imbarcazione per la pesca assume un marinaio. È infatti indetta la chiamata di un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di marinaio sul peschereccio "Socrate I" di stanza nel porto di Cesenatico e iscritto al registro navale marittimo di Porto Garibaldi. Le persone interessate devono essere munite del libretto o del foglio provvisorio di navigazione, del tesserino d’iscrizione nel Registro pescatori marittimi e dei certificati sanitari. Il termine ultimo previsto per presentarsi è oggi, presso la Sezione Armamenti e Spedizioni dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico in via del Porto 14.