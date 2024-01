Il piano triennale del turismo con Dmo

La promozione turistica di Cesenatico prende il via con un Piano di marketing triennale di cui si sta occupando la Dmo (Destination Management Organization), formata dal Comune e dalle categorie economiche, con la consulenza di FTourism. Oggi I membri della Dmo si riuniranno al Palazzo del turismo "Primo Grassi", per dare lo start alle campagne di promozione base da cui partire. Si lavorerà in questa occasione agli strumenti da mettere in campo, gli obiettivi, i segmenti turistici individuati e legati a eventi nazionali e internazionali. Sarà l’occasione anche per far partire le campagne di web marketing e social. indirizzate all’estero.