Il piccolo miracolo della Sammaurese

In Romagna è successo qualcosa di straordinario nel calcio dilettantistico. Per otto anni la squadra di un piccolo paese, conosciuto in Italia per il suo poeta Giovanni Pascoli, si è imposta oltre i confini regionali per la straordinarietà dei suoi risultati sportivi. La Sammaurese, compagine con un lontano passato in serie C, ha fatto parlare per le sue imprese stendendo corazzate del calcio che conta come Campobasso, Carpi, Fermana, Forlì, Giana Erminio, Matelica, Pistoiese, Prato, Ravenna, Reggiana, Rimini e Vis Pesaro. Senza dimenticare uno storico pareggio al Tardini di Parma davanti a 11mila spettatori, quasi quanti gli abitanti di San Mauro Pascoli. Tutto questo viene raccontato nel volume "Otto anni D paradiso" (Ponte Vecchio editore, 2023) scritto dal giornalista Filippo Fabbri, che da tempo segue le vicende sportive della compagine giallorossa. Il volume nelle 148 pagine racconta stagione per stagione otto anni di quello che possiamo chiamare un piccolo "miracolo" del calcio dilettantistico fatto di pochi soldi ma spesi bene e tanti giovani che hanno vestito quella maglia, dal campionato 2015/16 alla scorsa stagione. A corredare il volume un apparato fotografico con scatti di Mauro Penzo e la copertina d’autore realizzata da Simone Tribuiani raffigurante la celebre rovesciata di Thomas Bonandi al Morgagni di Forlì che fece il giro d’Italia. L’introduzione è stata curata dal giornalista Fabio Benaglia. Il libro di Filippo Fabbri racconta la storia di una provinciale della Romagna che a testa alta ha sfidato le grandi del pallone. E se il calcio di oggi mantiene ancora intatto il suo fascino lo deve a vicende come queste. Il libro è disponibile a San Mauro Pascoli presso l’Edicola della Zia Monica in piazza Giorgi e on line sulle principali piattaforme. L’autore del volume è da sempre appassionato di calcio che ha praticato nelle giovanili della Sammaurese sino a disputare tanti campionati amatoriali.

Ermanno Pasolini