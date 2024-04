Il Ponte Bailey resterà chiuso per venti giorni

Sono iniziati ieri i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione del nuovo piano viabile del "Ponte Bailey" (detto anche "Ponte di ferro"), che scavalca il fiume Savio collegando Via Saffi al rione Santa Maria a San Piero in Bagno. "Le opere consistono nello smantellamento totale dell’attuale piano ligneo e nella successiva posa del nuovo piano viabile – spiega il sindaco –. Si tratta di un programma di lavori che richiederà circa venti giorni di esecuzione, salvo imprevisti connessi alle condizioni meteorologiche. Durante tutto il periodo dei lavori il "Ponte Bailey" resterà chiuso al traffico. Scusandomi per il disagio, Vi ringrazio per la collaborazione".