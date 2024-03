Il pranzo pasquale. Ristoranti sold out, corsa all’ultimo tavolo disponibile

Chi ha aspettato l’ultimo minuto per prenotare il pranzo di Pasqua, quest’anno potrebbe rimanere deluso. Sì perché, per le festività, sono tanti i ristoratori che faranno registrare il tutto esaurito. Dai menù più ricercati, ai pranzi sofisticati, fino ai piatti della tradizione romagnola, i ristoratori cesenati stanno già pensando a come apparecchiare la tavola con un effetto a sorpresa, che non sarà solo dentro all’uovo. Già un mese prima della Pasqua il telefono dei ristoratori di Cesena ha iniziato a squillare, e gruppi di amici e famiglie hanno chiesto di riservare un tavolo per festeggiare in compagnia. Non mancherà di certo chi resterà a casa propria a preparare un menù della tradizione, e chi proverà a sfidare il meteo organizzando un pic-nic all’aria aperta in un parco o persino in spiaggia. Ma tanti sono i cesenati che hanno deciso di trascorrere la domenica di Pasqua, e anche il lunedì dell’Angelo, seduti a tavola nel proprio locale preferito.

"Le prenotazioni per Pasqua le abbiamo già chiuse un mese fa – spiega soddisfatto Fabrizio Targhini, uno dei titolari dell’Osteria degli Usignoli – abbiamo le sale al completo con un’ottantina di persone. Come menù lo chef Riccardo Cucchi, che è anche pasticcere, ha pensato a realizzare piatti della tradizione. Facciamo un’entrée con i crostini dell’osteria, con il pane con lievito madre, come primo proponiamo un nido di sfoglia con zafferano gratinato e carciofi e a seguire tagliata di manzo con rucola e asparagi. Non mancherà l’agnello della tradizione come secondo e come dolce una mousse al cioccolato bianco, oltre alla colomba". Il menù proposto dall’Osteria degli Usignoli ha un costo di 55 euro a persona, esclusi i vini. "Abbiamo anche per tutti i clienti – conclude Fabrizio Targhini – un maxi uovo al cioccolato e tanti piccoli ovetti colorati che decorano il tavolo".

Ma se i clienti ci sono, quello che scarseggia in alcuni locali, bar e ristoranti, è il personale, sempre più difficile da trovare. Non è il caso dell’Osteria Michiletta che ha il suo staff al completo e si prepara ad allestire un pranzo di Pasqua e Pasquetta degno della tradizione. "Siamo aperti il giorno di Pasqua a pranzo – dice il responsabile di sala Giacomo Pruccoli che gestisce il locale assieme al proprietario Simone Rosetti – e il lunedì triplichiamo l’offerta e proponiamo alla nostra clientela il pranzo, l’aperitivo e la cena. Chi vuole prenotare il menù completo, con antipasto, contorno, primo e secondo può farlo al costo di 50 euro. Proponiamo un pan brioches con fegatini e giardiniera, un antipasto a base di carciofo con salsa bernese, un risotto con le erbe spontanee e la costoletta di agnello con asparagi e polenta al forno. Come dolce abbiamo pensato all’ovetto al cioccolato con pera, zenzero e crumble alle mandorle. Per ora c’è ancora qualche posto per il pranzo di Pasqua, fino ad oggi hanno prenotato una trentina di persone".

Tutti i ristoranti del Cesenate, dalla collina alla costa, danno il meglio per i loro clienti a Pasqua e Pasquetta. Un menù da ‘leccarsi i baffi’ si può trovare anche alla Collina dei Magari, l’agriturismo nella prima collina cesenate. "Per Pasqua e Pasquetta si può scegliere tranquillamente il menù alla carta – spiega Marco Bertozzi chef alla Collina dei Magari – tra le nostre specialità c’è la giardiniera fresca, la crème brulée di squacquerone e prosciutto, le nostre tagliatelle al ragù, le costolett di agnello con i carciofi e tante altre prelibatezze. Per Pasqua siamo al completo con i nostri 120 coperti, mentre per Pasquetta c’è ancora qualche posto".