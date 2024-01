Il professor Brizzi parla di Leggi razziali all’università di Bologna

Dai banchi dell’Università a quelli della Malatestiana. Sarà un viaggio nella storia del Novecento, e più precisamente negli anni in cui in Italia furono promulgate le leggi razziali, dal 1938 in poi, la lezione dello storico e professore emerito dell’Università di Bologna Gian Paolo Brizzi che mercoledì 24 gennaio, alle 17.30, interverrà nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana con la conferenza "Una diaspora all’improvviso: il 1938 nell’Università di Bologna". Nel corso della sua conferenza, a ingresso gratuito, il professor Brizzi ripercorrerà questa ed altre storie di studenti che non poterono proseguire gli studi a seguito delle leggi razziali. L’iniziativa si colloca nell’ambito della “Settimana della Memoria” proposta dal Comune in occasione del Giorno della Memoria che si celebra sabato 27 gennaio (https://www.comune.cesena.fc.it/giorno-memoria2024).