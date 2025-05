Il programma degli eventi: "Fiera e Notte Rosa unite"

Il mantra sono gli eventi, non generici ma in grado di attirare visitatori ed elevare la qualità culturale e quella delle sagre folcloristiche e gastronomiche, il core business dell’afflusso in centro storico.

Assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari, chi presiede alla promozione degli eventi in centro storico?

"L’assessorato, in collaborazione con Cesena In Fiera quando è coinvolta, e in condivisione con Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato, nell’organismo ’In Cesena’. In occasione delle fiere degli ambulanti il Comune si rapporta con Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti. Per gli eventi speciali, come la fiera di San Giovanni, collaboriamo positivamente con Cesena Fiera"

Qual è l’obiettivo: potenziare gli eventi o qualificarli?

"L’uno non esclude l’altro: incrementarli tenendo l’asticella alta".

Da dove si parte?

"Da venerdì 23 maggio con Shopping Night e i negozi aperti di sera con dj set in ogni piazza e la a Retromarching Band in tutto. In piazza della Libertà avremo invece un concerto".

Poi arriverà la Festa di San Giovanni, la più amata. Novità?

"Si terrà dal 21 al 24 giugno, ricalcando le ultime edizioni, con la riconferma dei Giardini Serravalle come polmone verde di aggregazione. La novità di quest’anno sarà il reinserimento delle vie Fantaguzzi e Strinati, con iniziative che stiamo studiando, visto che negli ultimi anni erano rimaste fuori dal circuito del passaggio. Vorremmo anche arrivare ad animare il centro fino ai Giardini pubblici".

La Notte Rosa a Cesenatico, anticipata al 21 e 22 giugno, coinciderà con la fiera. Problemi?

"No, al contrario: creeremo sinergie con la riviera arricchendoci vicendevolmente".

Confermati i venerdì di luglio?

"Sì, sono un punto di forza estivo della città".

Quando ci si metterà al lavoro per l’eventistica del periodo natalizio?

"Ultimata Cesena in Fiera, zia a preparare gli eventi natalizi".

Quanti fondi dà il Comune?

"Al momento ottantamila euro per le associazioni che promuovono eventi estivi, ventimila per i venerdì di luglio, altri venti per iniziative varie. E siamo pronti ad investire per altri eventi di qualità. Quanto alla fiera di San Giovanni, è in capo a Cesena Fiera".