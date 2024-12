Il programma fino alla 28ª giornata

Il Cesena deve ritrovarsi in fretta: Carrara, domani, è già una trasferta insidiosissima per i bianconeri che fuori casa hanno raccolto solo 5 dei 25 punti complessivi, mentre i ragazzi di Calabro sono reduci dal pari stretto di Genova contro la Sampdoria e ‘bruciano’ l’erba con grinta e carattere. La Lega di Serie B ieri ha diramato i calendari e gli orari delle partite del mese di febbraio, dalla venticinquesima alla ventottesima giornata.

Domenica 9 febbraio sarà derby a Reggio Emilia alle 15, sette giorni dopo alle 17.15, al Manuzzi, arriverà un Pisa che si sta proponendo chiaramente come serissima candidata alla promozione diretta in A. Sabato 22 febbraio, alle 17.15 ritorna il confronto con la Cremonese, appena perso al Manuzzi, prossimo faccia a faccia ovviamente in trasferta. Si prosegue sabato primo marzo alle 15 con Cesena-Salernitana, contro una squadra neoretrocessa e coinvolta nella lotta per non scivolare ancora.

Un febbraio quindi impegnativo, ma in B non esistono gare scontate, comunque sia un derby a Reggio Emilia, le sfide con due formazioni costruite per vincere il torneo o almeno essere protagoniste quali Pisa e Cremonese e una Salernitana a sorpresa che lotta per mantenere la categoria.

Ricordiamo che, dopo la sosta, per la seconda giornata di ritorno, il 12 gennaio, il Cesena ospiterà un Cittadella che sta risalendo ma è sempre in zona playout, poi il viaggio in casa Sampdoria contro un avversario che ha sbancato il Manuzzi, la sfida interna contro un Bari un po’ alterno e la trasferta di Mantova contro una squadra che gioca bene al calcio. Ma non c’è calendario che tenga, il Cesena deve ritrovare se stesso, tre punti nelle ultime cinque gare parlano chiaro e non si può certo giustificare il momento delicato solo con l’assenza del bomber Cristian Shpendi.