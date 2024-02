Il Pug di Baccini nel mirino: "Documento illeggibile"

Altra interrogazione, da parte del gruppo consiliare di opposizione Insieme per il Futuro (centrosinistra), al sindaco di Bagno, Marco Baccini, riguardante il Piano Urbanistico Generale (Pug) del Comune termale.

"La risposta, a tratti irriverente, fornita all’interrogazione presentata il 10 dicembre 2023 dallo scrivente gruppo, ci costringe a ritornare sull’argomento – premettono in una nota Enzo Montalti, capogruppo di Insieme per il Futuro, e Milena Bravaccini, consigliera comunale –. Le citate 76 osservazioni ricevute da professionisti e cittadini del Comune a fronte di migliaia di situazioni esistenti sul territorio interessato dal Piano, non ci pare possano dimostrare il successo dell’azione divulgativa. La considerazione espressa nella prima interrogazione, in merito alla mancanza di indicazioni per casette di legno e tunnel agricoli nel regolamento, evidenziava una dispersione delle norme che accentua le difficoltà della loro ricerca".

"Se l’avvio delle osservazioni al Pug programmato per gennaio 2022 ha invece avuto inizio a settembre 2023, non ci pare ci sia nulla da sorridere o da consolarsi con quanto non fatto da altri – aggiungono poi –. Infine ci pare totalmente inaccettabile il richiamo ad una scarsa partecipazione del gruppo al miglioramento del Piano nella sua fase di illustrazione. Ribadiamo il concetto che il Pug è purtroppo nato illeggibile".

La richiesta espressa esplicitamente da Montalti e Bravaccini è quindi quella di "fornire i dettagli del mandato di elaborazione dell’hyperlink menzionato nella risposta alla nostra prima interrogazione. In particolare, se esso era parte del contratto iniziale o una nuova richiesta. Nel caso, si chiedono gli estremi del documento di commissione, la tempistica e i costi previsti per la sua realizzazione. Si chiede, altresì, l’elenco completo delle osservazioni avanzate da codesta amministrazione, citate nella risposta alla nostra precedente interrogazione".

