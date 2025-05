Il quartetto di Alessandro Scala protagonista al Jazzamore

Domani alle 21 il Jazzamore di Cesena ospiterà una serata esclusiva con Alessandro Scala 4ett, un quartetto di grande talento che promette di regalare al pubblico una serata di jazz originale e reinterpretazioni dei grandi classici del repertorio jazzistico. La formazione è composta da Alessandro Scala al sassofono, Paolo Ghetti al contrabbasso, Stefano Paolini alla batteria e Nico Menci al piano.

Il quartetto proporrà un repertorio che include sia brani originali, composti dallo stesso Alessandro Scala, sia alcuni dei più celebri standard jazz, tutti riarrangiati in modo creativo e originale per il pubblico di Jazzamore. Il concerto dell’Alessandro Scala 4ett sarà una fusione di suoni freschi e improvvisazione, con il sassofono di Scala che guida il gruppo attraverso composizioni originali ricche di emozioni, intrecciate con i classici che hanno fatto la storia del jazz.

Il contrabbasso di Paolo Ghetti, la batteria di Stefano Paolini e il piano di Nico Menci si uniscono per creare una trama sonora vibrante e coinvolgente, che trasporta il pubblico in un viaggio musicale tra la tradizione e l’innovazione. L’ingresso al concerto è gratuito, con prenotazione obbligatoria, per informazioni 0547.1796794.