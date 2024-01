Il Romagna Rcf si impone su Pieve. Girone di ritorno partito alla grande

Prosegue la marcia del Romagna Rfc, che lo scorso fine settimana ha portato a casa un’altra vittoria piena dal confronto con il Rugby Pieve, primo appuntamento del girone di ritorno del campionato di rugby di serie B. I Galletti si sono imposti per 62-3, con 10 mete segnate. Al 7’ il risultato si sblocca con la meta di Mazzone, prima delle 5 marcature romagnole che scandiscono il primo tempo: i padroni di casa rispondono con un calcio di punizione indirizzato tra i pali al 12’ che vale gli unici punti che riusciranno a segnare nel corso del match. L’iniziativa resta infatti saldamente in mano al Romagna, che nella fase centrale del parziale allunga con altre tre mete segnate da Zani, Maroncelli e Tauro, tutte trasformate da Sergi, così da assicurarsi il bonus già alla mezz’ora. Lo stesso Sergi mette a segno la quinta meta romagnola, che chiude il parziale sul 3-31.

Nella ripresa il copione non cambia e arrivano altre 5 mete per i romagnoli, la prima al 6’ firmata da Giannuli. Seguono in successione Martinelli, Tauro e Di Franco. In chiusura del match c’è spazio per un ultimo colpo del Romagna, con Martinelli di nuovo a segno. La squadra con base a Cesena chiude dunque il mese di gennaio con un tris di vittorie. Domenica prossima il campionato si fermerà in coincidenza dell’avvio del Sei Nazioni: si ripartirà l’11 febbraio con la prova casalinga contro i Lyons Amaranto.

l.r.