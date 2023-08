Il Rotary scende in campo per gli agricoltori alluvionati

Il Rotary Club Cesenatico Mare ha organizzato una serata per sostenere le attività agricole di Sala di Cesenatico, colpite dall’alluvione dello scorso mese di maggio. L’appuntamento è domani sera alle 20, nella terrazza del Bagno Belvedere sulla spiaggia di Ponente, dove è stato organizzato un interessante aperitivo abbinato ad un piatto dello chef. L’incontro è aperto a tutti e la partecipazione costa soltanto 20 euro grazie alla collaborazione del padrone di casa Fabio Bandieri. Durante la serata si terrà una pesca di beneficenza, con ricchi premi messi in palio dalle aziende del territorio e dagli stessi volontari rotariani. Il ricavato sarà devoluto alle imprese agricole ed agli allevamenti danneggiati dall’alluvione. In questo progetto il Rotary Club Cesenatico Mare presieduto da Lalla Bertolozzi è affiancato dal Circolo Vela Cesenatico con in testa il presidente Stefano Morgagni, dal Club Alfa Romeo Duetto - Club House e dall’associazione "I Bambini al Primo Posto" dell’inossidabile Angelo Casali. Essendo una iniziativa aperta a tutti, gli organizzatori auspicano di coinvolgere un nutrito numero di residenti e di turisti, desiderosi di divertirsi in compagnia in una serata di fine agosto, in una delle più belle terrazze sul mare, per dare un aiuto concreto agli agricoltori di Sala, i quali devono sostenere delle spese notevoli per rendere agibili i loro terreni. Le persone interessate possono avere informazioni ed iscriversi al 335 6820828 contattando direttamente il segretario e past president Francesco Gori.

g.m.