Il ’Sarti’ entra nel vivo. Il programma di oggi

Si chiude con le gare in programma questa sera la fase eliminatoria della 48° edizione del trofeo F.lli Sarti, il torneo giovanile organizzato dal Torresavio e riservato alla categoria under 15 classe 2009, che ha visto ai nastri di partenza sedici squadre, alle quali si aggiungeranno Cesena, Ancona, Rimini e Spal che entreranno in gioco dai quarti di finale. Questo il programma: campo di San Vittore alle 19 Savignanese - Accademia Rimini in contemporanea sul campo di Case Gentili Sanpaimola – Misano. A Martorano, Romagna Centro, alle 20 United Riccione - Junior Cervia e alle 21,30 Forlì – San Marino Academy. Stadio di Russi ore 19,30 Forlimpopoli - Virtus Faenza, ore 21,00 Ravenna – Edelweiss. Il torneo si chiuderà con la finalissima dall’Orogel Stadium Manuzzi sabato 1 giugno.

Andrea Baraghini