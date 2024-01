Il ‘sasso di Leonardo’ al Comune. Dono dell’artista Cinzia Conti

Una delle artiste protagoniste della grande mostra collettiva del trofeo "Artista dell’anno", allestita all’Hotel Miramare e all’Hotel New Bristol sul lungomare di Cesenatico, ha donato una sua opera originale al sindaco Matteo Gozzoli. Si tratta di un grande sasso di fiume, sul quale l’artista ha realizzato un lavoro dedicato a Leonardo da Vinci, con un disegno e una parte materica che raffigurano il volto del Genio ed uno schizzo del centro di Cesenatico del 1502. L’opera d’arte, realizzata da Cinzia Corti è stata consegnata dai fratelli albergatori Monica e Manuel Vernocchi direttamente a Gozzoli, nel corso di un incontro che si è tenuto in municipio. Cinzia Corti, originaria di Vasto, è una pittrice molto creativa, la quale utilizza sassi di fiume e di cava per realizzare le opere. Negli ambienti è molto nota e lo scorso 23 settembre ha ricevuto l’Oscar della Creatività, che le è stato consegnato a Montecarlo. Ricordiamo che l’esposizione della mostra collettiva "Artista dell’anno", rimarrà allestita a Cesenatico sino al 6 febbraio e vede protagonisti artisti italiani provenienti da varie province e anche degli interessanti artisti stranieri. Alla mostra partecipano 100 artisti, dei quali una ottantina sono italiani e una ventina stranieri, provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Svizzera, Slovenia, Norvegia, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Dubai, Abu Dhabi, Brasile, Australia (Queensland), Malta, Seattle e New York. La mostra e il trofeo sono organizzati da ArtExpò Gallery con il patrocinio del Comune di Cesenatico ed il sostegno della società Welcompany. Giacomo Mascellani