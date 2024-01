Il volley B1 chiude l’andata in bellezza. Senza sconti contro Fonte Nuova

L’Elettromeccanica Angelini Cesena comincia bene il 2024, centra il successo a Fonte Nuova e agguanta altri tre punti in classifica, chiudendo il girone d’andata con un importante 0-3 (21-25, 24-26, 22-25) che vale la conferma del primo posto nella classifica del torneo di serie B1 femminile, in attesa degli sviluppi delle gare in programma nel prossimo fine settimana, che coinciderà con l’ultimo appuntamento del girone d’andata, in occasione del quale però le cesenati resteranno ferme scontando il loro turno di riposo.

L’andamento dell’incontro è stato indirizzato fin da subito, quando Benazzi e compagne hanno fatto valere la loro supremazia, mostrano poi carattere nei momenti giusti di tutti i parziali, quando serviva imprimere la svolta decisiva, confermando un ottimo stato di forma fisico e sfoderano una brillante prova in ricezione e in contrattacco.

La partita. Nel primo set Cesena parte forte, Benazzi martella in parallela (2-9), il primo tempo di Caniato è fulmineo (8-15), Pinali passa in mezzo al muro (13-21) e Vecchi chiude di potenza 21-25.

Nel secondo parziale le romane appaiono più determinate mentre le cesenati commettono troppi errori (14-11); coach Lucchi inserisce Besteghi in regia, ma le padrone di casa continuano a far male a muro (22-19); Benazzi conquista il cambiopalla con una palla tattica in parallela (22-20) poi Pinali al servizio firma la svolta: suoi i tre ace che ribaltano la situazione (22-24) prima dei vantaggi, nei quali è Fabbri a mettere il punto decisivo al set, anche lei dai nove metri 24-26.

Nel terzo set le bianconere si portano avanti, trascinate da Benazzi (2-7), le romane non mollano e azzardano il sorpasso (13-12); Cesena con Besteghi al servizio piazza un break pesantissimo (13-19), ma le avversarie rispondono per le rime (18-19), ma Caniato in attacco e Morolli al servizio decidono che è ora di far la voce grossa, lasciando a Pinali la chiusura sul 22-25.

A livello individuale, mvp del match è stata Benazzi che è andata a segno 22 volte, con un ace e un muro. Molto prezioso anche il contributo di Caniato che ha firmato 9 punti (3 muri e un valido 66% di positività in attacco). L’Elettromeccanica Angelini Cesena chiude così il girone d’andata con 28 punti, dieci vittorie e due sconfitte; il prossimo fine settimana osserverà il turno di riposo e tornerà in campo per la prima giornata di ritorno domenica 11 febbraio in casa contro Nottolini Capannori.

Il tabellino dell’Elettromeccanica Angelini Cesena: Calisesi (L1), Fabbri 5, Morolli 3, Besteghi, Vecchi 4, Pinali 8, Bellini, Guardigli 3, Benazzi 22, Conficoni 2, Caniato 9; ne: Molari, Tamborrino (L2). All. Lucchi.

Luca Ravaglia