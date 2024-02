Il Volley Club cede a Jesi. Scivolone al terzo posto

Non è bastata una monumentale Giada Benazzi, autrice di 36 punti, a regalare la vittoria all’Elettromeccanica Angelini Cesena, uscita sconfitta al tiebreak nella gara interna del campionato di B1 femminile disputata domenica contro Jesi (21-25, 25-22, 19-25, 30-28, 15-17).

È stata una partita combattuta fino alla fine, che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso per quasi tre ore di gioco: Cesena ha subìto la rimonta nel primo set, aumentando poi l’intensità al servizio e arrivando ad annullare un otto match point alle marchigiane, arrendendosi però a un soffio dal traguardo.

Nel primo set si rivedono Besteghi in regia e Caniato al centro: le bianconere partono decise, l’ace di Benazzi segna il massimo vantaggio (10-3), ma Jesi non ci sta, inizia a difendere e rosicchiare punti, firmando il sorpasso con un muro su Vecchi (15-16), per poi allungare.

Nel secondo set Cesena pareggia i conti, ma lascia di nuovo strada alle avversarie nel terzo. Così si arriva al quarto parziale, che è adrenalina pura: sul 20-24 per Jesi sembra tutto finito, ma Benazzi prende possesso della scena in attacco e accorcia le distanze, mentre il muro di Caniato manda tutti ai vantaggi (24-24). Cesena annulla in totale otto match point fino al muro di Guardigli che segna il break (29-28), seguito da quello di Pinali che vale il tiebreak. Nel quinto Jesi si vendica annullando tre match point a Cesena e prendendosi il punto aggiuntivo.

In classifica l’Elettromeccanica Angelini Cesena scivola così al terzo posto (a quota 33) superata proprio da Jesi (34): le ragazze di coach Lucchi sabato prossimo se la dovranno vedere con VolleyRò, quarta della classe a quota 30.

Luca Ravaglia