Imprenditoria in lutto. Addio a Fabio Martini

Profondo cordoglio non solo nel cesenate, ma in tutto il mondo imprenditoriale italiano, per la scomparsa di Fabio Martini, 74 anni, avvenuta ieri mattina all’ospedale Bufalini di Cesena. Fabio Martini era cotitolare dell’azienda alimentare di Budrio di Longiano. Il funerale avrà luogo domani mattina, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Cleofa di Budrio di Longiano. Fabio Martini sarà poi sepolto nel cimitero urbano di Cesena. Lascia la moglie Marina, i figli Gloria e Nicola, il genero Gianni, la nuora Meri e i nipoti. Per espresso desiderio della sua famiglia non fiori ma offerte che saranno devolute al Caima. L’imprenditore era figlio di Ezio Martini scomparso nel sonno nel dicembre 2006 a 86 anni nella sua casa di Longiano. Ezio Martini aveva iniziato l’attività giovanissimo, poco meno di 90 anni fa insieme al padre Enrico e al fratello Mario nel palazzo S.Agostino di Cesena. Nel 1962 si era trasferito a Longiano dove aveva creato il primo insediamento industriale di tutta la zona, ampliandolo piano piano fino a farlo diventare una delle prime aziende del settore a livello nazionale. Ezio Martini, dinamico, attento e con la stoffa del grande imprenditore lungimirante, era stato fino all’ultimo cuore e motore di una delle industrie più solide del territorio che fra mangimificio, allevamenti, macelli e distribuzione nel 2006 aveva 1.400 dipendenti, che nel corso degli anni sono diventati sempre di più fino ad arrivare ai 2.800 di oggi. Alla sua morte, le redini delle aziende Martini erano state prese dai figli Enrico, Fabio, Carla e Maria Pia e Fabio era diventato presidente. Fabio Martini viene difinito da tutti una persona carismatica, con uno sguardo proiettato sempre verso il futuro. L’azienda Martini più grande è quella sita lunga la via Emilia nel territorio di Longiano. Altre aziende Martini sono ubicate nel ravennate e nel forlivese, in Sardegna, Piemonte e Campania.

