Imprenditrici tra meditazione e successo

"L’alchimia del successo, partendo dal proprio benessere psicofisico per arrivare a quello aziendale" è stato l’affascinante percorso formativo a cui ha preso parte una delegazione del Gruppo Donne Impresa Confartigianato presieduta da Fulvia Fabbri e coordinata da Cristiana Suzzi all’evento promosso da Confartigianato Emilia Romagna la Grand Hotel di Castrocaro. "Si è trattato di un esperienza straordinaria - mette in luce il gruppo di partecipanti che ha compreso Daniela Pedduzza del Gruppo di Presidenza - capace di sprigionare energia potente che ci ha accompagnato in un ritiro alle radici di se stesse portatore di un pieno benessere psicofisico da cui scaturiscono fra le amiche imprenditrici che hanno condiviso questa iniziativa i sentimenti di sorellanza, complicità, rispetto, cura, condivisione, comprensione, che sono i fin dei conti molteplici sfaccettature dell’amore".