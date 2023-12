In 700 hanno partecipato ad ’Abracadabra’ di TedX

Scende il sipario sulla settima edizione del TEDxCesena dal titolo ’Abracadabra’, che si è svolta lo scorso 28 novembre al teatro Bonci di Cesena: oltre 700 persone hanno gremito il teatro, 800 si sono collegate in streaming, per 3 ore piene di performance dal vivo, idee, suggestioni proposte dagli 8 speaker, accompagnati da una regia originale dove le competenze umane sono state aiutate dall’intelligenza artificiale. I monologhi, da circa 15 minuti l’uno, secondo le regole degli eventi Ted in tutto il mondo, hanno toccato mondi molto diversi. I talk saranno a breve disponibili sul sito: www.tedxcesena.com.