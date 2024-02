In aumento i giovani che fanno impresa: in provincia sono 2.444

Aumentano le imprese giovanili attive in provincia di Forlì-Cesena a fine dicembre 2023; leggera crescita anche a livello regionale, diversamente dal calo nazionale, secondo i dati Infocamere-Movimprese, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Le imprese giovanili crescono maggiormente nei servizi alle imprese e alle persone, mentre calano nel commercio, nell’agricoltura e nel manifatturiero. Riguardo alla natura giuridica, prevalgono nettamente le imprese individuali, in crescita; in diminuzione, invece, sia le società di persone sia le società di capitale. Al 31 dicembre 2023 in provincia di Forlì-Cesena si contano 2.444 imprese giovanili attive, che costituiscono il 6,9% del totale delle imprese attive (7,6% in Emilia-Romagna e 8,8% in Italia). Nel confronto con il 31 dicembre 2022 si riscontra un aumento delle imprese giovanili dell’1,1%, così come, con una variazione positiva minore, a livello regionale (+0,5%) e a differenza della diminuzione nazionale (-3,0%).

I principali settori economici risultano il commercio (25,7% delle imprese giovanili), le costruzioni (17,7%), l’alloggio e ristorazione (10,5%), l’agricoltura (8,8%), le altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone) (6,9%), l’industria manifatturiera (5,7%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (5,5%) e noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (5,0%). Rispetto al 31/12/2022 si registra un aumento nella maggior parte di questi: +3,8% nelle costruzioni, +5,7% nelle altre attività di servizi, +4,1% nell’alloggio e ristorazione, +0,7% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e +8,9% nel settore noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese. In calo, invece, il commercio, del 4,4%, l’agricoltura, del 2,7%, e il manifatturiero, del 2,1%. Poco più della metà delle imprese giovanili provinciali (51,3%) si trovano nei comuni di Forlì (28,4%) e Cesena (22,9%), buona anche la presenza nei comuni di Cesenatico (8,1%) In sintesi, il 56,3% delle imprese giovanili attive si trova nel comprensorio di Cesena e il 43,7% nel comprensorio di Forlì.