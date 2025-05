In cammino sulle orme di Ubaldo Ciccarese

È di certo il "Cammino dei maestri" la più singolare tra le iniziative dedicate al centenario della nascita di Ubaldo Ciccarese, maestro del ‘900, artista, intellettuale, pedagogista che creò per i bimbi lungodegenti in pediatria non solo una scuola ma un momento di esprimere se stessi attraverso il gioco e il disegno. Domenica alle 8,30 volonterosi camminatori si avvieranno sul percorso di 20 chilometri a piedi tra la scuola Carducci e Montereale toccando tre tappe che ricordano sia lo stesso Ciccarese ma anche Romeo Pagliarani, altro maestro storico che insegnò nell’ormai vecchia scuola di Montereale tra il 1952 e il 1959, e Gianfranco Zavalloni, il teorico della "pedagogia della lumaca", nell’Ostello di Sorrivoli che fu scuola materna. Tutti scomparsi, ma tutti ben vivi nella memoria di chi ricorda le pluriclassi delle campagne e l’impegno educativo di questi maestri che hanno lasciato il segno. Alla scuola Carducci da sabato è visibile una mostra di "quei disegni" realizzati dai ragazzi ricoverati in ospedale e conservati da Giancarlo Biasini, rivoluzionario decano dei pediatri cesenati. A Sorrivoli, invece, c’è una mostra degli ormai noti disegni di Gianfranco Zavalloni, prematuramente scomparso, che qui fu attivo negli anni ’90. Dall’8 al 22 giugno in biblioteca ci sarà, infine, una mostra tutta dedicata ad Ubaldo Ciccarese. e.g.