In Riviera ‘impazza’ la primavera. Il maltempo frena le prenotazioni. Ma c’è già chi lavora a pieno ritmo

Questo aprile pazzo, dopo averci regalato i primi giorni di tintarella sulla spiaggia e addirittura i primi bagni al mare, in questi giorni è caratterizzato da un maltempo persistente, che ha portato piogge, mare mosso, vento di burrasca e la colonnina di mercurio che è precipitata bruscamente sino alle temperature invernali. C’è chi ha tirato fuori dall’armadio il piumone del letto appena riposto. Il turismo ovviamente ne risente parecchio, tant’è che i sorrisi per il pienone previsto nelle giornate del ponte del 25 aprile, hanno lasciato spazio alle facce scure, perchè al telefono degli hotel sono arrivate anche alcune disdette. Tuttavia c’è chi vede una buona Festa della Liberazione nonostante il meteo poco rassicurante, come Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi Cesenatico: "Ci sono state tante prenotazioni e la sensazione è che molti lavoreranno bene. Le condizioni del tempo ovviamente influiscono sull’andamento e le temperature basse hanno frenato le richieste nel last minute. Ci sono state anche alcune disdette, soprattutto da parte di coloro che utilizzano Booking o prenotano senza avere l’obbligo di versare la caparra. In sostanza non sarà un 25 aprile da tutto esaurito, ma sono convinto che molti alberghi lavoreranno bene". Sorridono nonostante il meteo anche il Cesenatico Camping Village e il Pineta sul Mare. Il patron Terzo Martinetti è fiducioso: "Abbiamo tutti i posti disponibili esauriti e le poche disdette ricevute le occupiamo in due o tre ore al massimo, perchè abbiamo molte richieste; contiamo di occupare tutte le 450 fra case mobili e bungalow e le 300 piazzole attrezzate per i camper e le roulotte. I due villaggi sono collegati con il centro di Cesenatico attraverso un bus navetta gratuito, per consentire a molti turisti di partecipare ad "Azzurro come il pesce" e agli eventi". I balneari sono i più penalizzati dal maltempo, anche se nessuno contava di fare il pieno di turisti, come sottolinea Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari: "Noi ce la giochiamo come sempre anche all’ultimo momento, perchè se c’è un po’ di sole lavoriamo, diversamente attendiamo tempi migliori. Peccato, perchè c’è già chi è aperto da un mese con il servizio bar e ristorazione, ma se torna il bel tempo, riprenderemo subito anche con i servizi di spiaggia". Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer Village, è amareggiato: "Purtroppo anche qui gli albergatori hanno avuto qualche disdetta ed in spiaggia stavamo preparandoci per l’inizio di stagione, spianando la duna. Con questo meteo è dura e c’è anche parecchio nervosismo, perchè molti di noi avevano fatto la pulizia delle cabine e dei manufatti, ma dobbiamo riprendere tutto da capo perchè le ultime tempeste hanno vanificato i lavori. A questo punto contiamo sul ponte del 1° maggio, con l’auspicio che ci sia tanto sole da regalare ai turisti".

Giacomo Mascellani