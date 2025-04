"In spiaggia al sole soffrono tanto"

Giulia Bertozzi sostiene che i cani devono essere trattati come cani. "I cani dovrebbero essere cani educati, essere abituati ad ascoltare e collaborare con il padrone ed essere in grado di stare in ogni ambiente, chiuso o aperto. Il cane in spiaggia d’inverno si diverte da morire, il cane in estate lo torturiamo. Il cane per essere libero deve avere un richiamo eccezionale, ossia rispondere al padrone che lo incita a fermarsi. Se ha un richiamo eccezionale non lede la sicurezza e la libertà delle altre persone. I cani devono essere educati, saper vivere e saper divertirsi. E il cane non si diverte a stare nel sabbione a 40 gradi, non si diverte a stare al ristorante, ma se capita l’occasione deve saperci stare. Se il proprietario crea un legame troppo stretto si crea un problema di ansia di abbandono di cui soffrono molti cani (e padroni)".