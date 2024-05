In spiaggia Riparte il Beach Volley Italia Tour

A Cesenatico è stata svelata l’edizione 2024 del Bper Beach Volley Italia Tour, giunto al nono anno. Sulla terrazza del Bagno Milano è stato infatti presentato il tour estivo che si svolgerà in quattro mesi e toccherà sei regioni italiane in otto tappe. Dopo l’inizio nella fase invernale e la grande kermesse delle Club Series Finals di inizio maggio a Cesenatico, il mondo italiano dello sport sabbiarolo per eccellenza affronta una nuova avventura. In cabina di regia c’è l’Aibvc, l’Associazione italiana beach volley club, che organizza l’evento assieme all’ente promotore Asi e Bper Banca. Si inizierà questo fine settimana, mentre l’ultima tappa sarà in programma a settembre. Diverse saranno le location storiche, ma anche tante altre nuove.

Il primo appuntamento è a La Prora di Pescara, una spiaggia che richiama molti atleti, in quanto location di riferimento per tutto il movimento. Nel mese di giugno si andrà in Toscana a Castiglione della Pescaia dal 31 maggio al 2 giugno e Marina di Grosseto dal 7 al 9 giugno al Cieloverde Camping Village. Successivamente dal 21 al 23 giugno ci sarà la tappa al Bagno Delfino di Cervia, mentre dal 5 al 7 luglio si andrà nelle Marche, in un altro punto di riferimento come Pesaro e il suo Circolo Maracanà. La tappa successiva sarà in Abruzzo con Roseto per il terzo anno consecutivo al Lido Mediterraneo, meta di tante battaglie sottorete e di grande spettacolo. Tra fine agosto e inizio settembre si tornerà in Puglia, al Lido Smeraldo di Frigole, in provincia di Lecce, per poi disputare l’ultima tappa in Lombardia, a Bergamo, dal 6 all’8 settembre, con riflettori puntati sull’Elettrocanali Beach Village Scanzorosciate.

I numeri sono importanti, visto che saranno disputate 1.500 partite con mille atleti coinvolti, 100mila spettatori e 1 milione e 250mila persone raggiunte nelle dirette streaming. Thomas Casali, patron della Bvu, la Beach Volley University di Cesenatico, è tra i pilastri dell’organizzazione: "Siamo pronti a vivere un’estate spettacolare e intensa con il Bper Beach Volley Italia Tour. C’è sempre una grande emozione quando si comincia, giocatori, promoter, allenatori, organizzatori, tutti sono accomunati dalla stessa passione per questo sport. Oltre a Bpèer ci affiancano Decathlon con un nuovo pallone e Bvos per il materiale tecnico. Si sta abbassando molto l’età media dei giocatori, parecchi ragazzi che provenienti dal settore giovanile delle società, cominciano ad avvicinarsi al nostro tour".

Il campione Gianluca Casadei di Cesena è intervenuto così: "Rimango ancora in campo e sono contento di fare da chioccia a tanti giovani appassionati di questo sport, che è in grande crescita". Camilla Pedraglio, responsabile relazioni esterne di Bper, segue la manifestazione con grande interesse: "Il beach volley è uno sport di eccellenza in Italia, capace di radunare tantissimi appassionati. Siamo promotori e sostenitori del tour fin dalla prima edizione e ci crediamo". Tornando a Cesenatico, da giugno sono attesi altri tornei nei fine settimana.

Giacomo Mascellani