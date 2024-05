Inaugura oggi l’orto giardino terapeutico

Oggi dalle 17 inaugurazione di Fragiardino in via Boscone 1030. Fragiardino è un’associazione di promozione sociale che sta realizzando un orto-giardino terapeutico per persone fragili o con disabilità studiato per il recupero e inserimento lavorativo. Con la realizzazione di questo orto, le persone avranno la possibilità di stare all’aria aperta, sporcarsi le mani, veder crescere una pianta e imparare a prendersi cura di sé tramite la natura. Il loro impegno porterà alla produzione di verdura che potrà arrivare sulle tavole. Il valore dell’iniziativa è avviare un percorso di recupero della socializzazione, allacciando legami, e la riduzione del disagio psicologico anche attraverso una riabilitazione fisica.