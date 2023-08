Incendi a catena, l’ipotesi del piromane

Una serie di misteriosi incendi, di lieve entità ma in rapida successione, vengono segnalati in questi giorni nella zona di San mauro in Valle e rimbalzano sui social network. Fioccano le ipotesi su un piromane o su una banda di ragazzini in vena di bravate pericolose. Le segnalazioni parlano di roghi di rifiuti, sterpi ma anche di materiale accatastato in giardini e rimesse.