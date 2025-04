Inclusione in scena con ’Diverso a chi?’

Inclusivi come la sbrisolona, specialità di SbrisolAut che produce prodotti di pasticceria da forno impiegando come addetti alla produzione esclusivamente persone autistiche. Saranno loro, insieme all’educatrice e psicologa Laura Fantini con Rimini Classica a fare da colonna sonora, i protagonisti della seconda edizione di "Diverso a chi?" domani alle 20.45 al teatro Moderno di Savignano sul Rubicone.

L’evento di musica e inclusione è organizzato da Around Sport con il patrocinio del Comune. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e della disabilità, mettendo a fuoco gli ambiti dello sport e del lavoro. Nel corso della serata il pubblico sarà introdotto all’esperienza con il supporto di ’Olfattiva, azienda specializzata nell’estrazione di essenze naturali. L’ingresso è libero.

Dice Chiara Bolognesi di Around Sport: "Vogliamo continuare a raccontare in modo piacevole il nostro lavoro di inclusione che va avanti da oltre 12 anni e ci vede impegnati in questo anno nel percorso di certificazione del metodo, affiancati dall’Università di Bologna e dall’azienda supporter software e Hardware K-Sport".

Ha aggiunto Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone: "Storie come queste che andremo a conoscere hanno a che fare con la solidarietà. La nostra città conosce questa parola, la mette in pratica tutti i giorni attraverso i tanti savignanesi impegnati nel volontariato che per sua natura è inclusivo. Ringrazio Around Sport per il percorso che porta avanti ormai da tanto tempo, con costanza e passione, a beneficio di tutta la comunità".

Ermanno Pasolini