Infopoint turistico: inizia il corso

Da martedì 23 gennaio riparte il corso per ottenere la certificazione di Infopoint turistico, promosso dal Comune di Bagno di Romagna. "Un progetto avviato nel 2019, che viene ripreso per supportare una duplice finalità – spiegano il sindaco di Bagno, Marco Baccini, e l’assessore al Turismo, Francesco Ricci –. La prima per ampliare la forza della comunità turistica territoriale. La seconda è che per tutti gli esercizi pubblici aderenti al progetto è prevista l’esenzione dalla Tosap, quale incentivo economico a supporto della vitalità del territorio". Per candidare la propria attività gli interessati potranno contattare l’Ufficio Iat (Informazioni Accoglienza Turistica) di Palazzo del Capitano di Via Fiorentina, 38, a Bagno di Romagna (0543/911046).

gi. mo.