Infortuni: Kargbo e De Rose possibili assenti. Domattina la valutazione finale di mister Toscano

Al derby di domani contro il Rimini il Cavalluccio rischia di arrivare in piena emergenza. Alle squalifiche di Luigi Silvestri e Ivan Varone, potrebbero aggiungersi infatti i forfait di Augustus Kargbo e Francesco De Rose. L’ex Crotone deve smaltire la botta alla caviglia rimediata sabato contro la Fermana (foto), mentre il capitano ha un fastidio alla coscia sempre conseguenza delle fatiche della sfida contro i marchigiani. Entrambi seguiranno un protocollo personalizzato, e solo dopo la sgambatura di domattina Domenico Toscano, pure lui assente per squalifica al Romeo Neri, valuterà se impiegarli oppure no.

Andrea Baraghini