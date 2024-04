Iniziano i lavori per la ciclovia del Pisciatello

Nelle campagne di Cesenatico sono cominciati i lavori di ripristino della Ciclovia del Pisciatello. Si interviene con ruspe e mezzi pesanti, per eseguire gli indispensabili interventi di movimento terra e le opere di ripristino sia degli argini che del fondo della ciclovia ad uso di ciclisti e pedoni. Il luogo è il tratto di percorso danneggiato dall’alluvione dello scorso 16 maggio. La ditta incaricata di eseguire il progetto, si sta concentrando in particolare in via Campone, nella frazione di Sala, dove è prioritario eseguire la sistemazione.

L’investimento previsto è di 150mila euro, che sono stati finanziati dalla struttura commissariale del governo. Si è deciso di iniziare gli interventi in aprile, per sfruttare le migliori condizioni atmosferiche possibili, con l’obiettivo di riaprire la Ciclovia del Pisciatello in giugno, quindi per l’estate. Il progetto di quest’opera consentirà di avere una ciclovia della lunghezza complessiva di 15 chilometri, che collega Cesenatico e Cesena attraverso un percorso immerso nel verde, che fiancheggia i corsi d’acqua dei due principali comuni del Comprensorio.

Sono stati realizzati complessivamente 8,3 chilometri di percorso, incluso dei ponti strategici, che si aggiungono ai 6,7 chilometri di percorso già esistenti. Siamo a poca distanza dalle strade principali, ma contestualmente lontano dal traffico e dalle automobili, con tanta serenità e sicurezza dedicate a chi ama muoversi in bicicletta e praticare la corsa a piedi. Il percorso può anche contare su tre passerelle ciclopedonali posate lo scorso anno, che sono snodi fondamentali per garantire la sicurezza e la fruizione del percorso stesso. Inoltre il verde è stato implementato, con la piantumazione di oltre 2mila fra alberi, arbusti e nuove siepi. Il progetto è stato realizzato con un investimento totale di 1 milione di euro, di cui 600mila euro messi a disposizione dal Comune e 400mila euro stanziati dalla regione Emilia-Romagna.

"Con l’arrivo della primavera sono cominciati i lavori di ripristino della Ciclovia del Pisciatello, ed è un momento importante per tutta Cesenatico e per la frazione di Sala – dice il sindaco Matteo Gozzoli, grande appassionato di sport e in particolare di ciclismo e podismo –. Non è stato facile tenere chiuso un tratto subito dopo averla inaugurata, ma gli eventi alluvionali ci hanno imposto prima di tutto prudenza e cautela".

"L’estate che sta arrivando – conclude – potrà contare su questo percorso di mobilità sostenibile immerso nel verde, che mettiamo a disposizione dei cittadini di Cesenatico e Cesena, ma anche dei tanti appassionati di sport e dei tanti turisti, desiderosi di vivere appieno il territorio".

