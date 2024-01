Iniziano i lavori per riqualificare la Pescheria

La Pescheria comunale di Cesenatico sarà riqualificata. Nello storico edificio pubblico affacciato sul porto canale e destinato al commercio al minuto del pesce, sono infatti iniziati i lavori di manutenzione straordinaria. Un intervento molto atteso, per il quale l’Amministrazione comunale ha destinato un investimento di 95mila euro. Ad eseguire i lavori è stata incaricata la ditta Schiumarini di Predappio, le cui maestranze si occuperanno di installare una nuova e moderna unità di trattamento dell’aria, che andrà a funzionare come una pompa di calore compatta, funzionale sia per il raffreddamento sia per produrre aria calda.

Sono previsti altri interventi sollecitati dagli stessi commercianti che hanno in affitto gli spazi, come ad esempio il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’ingresso e la sostituzione dei diffusori interni. I tecnici della Schiumarini effettueranno anche un intervento mirato per sanare le infiltrazioni d’acqua nel lato mare dell’edificio. I lavori termineranno entro la fine di febbraio e dovrebbero garantire una migliore efficienza degli impianti e della stessa struttura.

Il sindaco Matteo Gozzoli ieri mattina ha compiuto un sopralluogo sul cantiere: "Siamo molto contenti che partano questi lavori funzionali e fondamentali per la Pescheria comunale, che oltre ad essere un luogo di lavoro e di commercio, rappresenta una tradizione ed un punto di ritrovo e di riferimento per la città – ha detto –. In particolare l’intervento per rinnovare l’unità di trattamento dell’aria permetterà di rendere l’ambiente molto più accogliente, sia per gli operatori che per il pubblico".

La Pescheria di Cesenatico è considerato uno degli edifici storici della riviera e appartiene all’importante opera di riqualificazione urbanistica compiuta sul territorio di Cesenatico e Cesena dall’ingegnere e architetto Amilcare Zavatti, tra il 1896 ed il 1938. La costruzione, risalente al 1911, è un esempio di stile Liberty essenziale. Ha una forma rettangolare ed al suo interno nel secolo scorso c’erano parecchi banchi, mentre dalla ultima riqualificazione, il numero di aziende è sceso a tre e ora a due, in quanto oggi c’è l’esigenza di avere maggiori spazi e celle frigorifere più ampie rispetto al passato. Quando venne realizzata, la pescheria aveva la funzione di risolvere sostanzialmente dei problemi di disordine, igiene e intralcio al traffico, che la vendita del pesce sulla strada comportava. Il Comune decise così di realizzare un luogo importante per la vita economica della città, dando ai commercianti una sede decorosa. Per questo venne incaricato Amilcare Zavatti, tecnico e professionista molto stimato.

Giacomo Mascellani